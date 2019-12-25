В Красноярске голодный прохожий отобрал у курьера хинкали

До задержания нарядом полиции он успел съесть награбленное.

В Красноярске на улице напали на доставщика еды и отобрали товар.

Местное издание "trk7.ru" сообщает, вечером в воскресенье в полицию обратился доставщик еды с заявлением о нападении. Курьер рассказал, что к нему на улице подошел неизвестный и попытался открыть рюкзак с едой. Курьер дал отпор, но злоумышленник оказался сильнее.

Неизвестный украл рюкзак с едой и скрылся. Вскоре он был задержан в одном из дворов неподалеку. Им оказался 25-летний местный житель. Он сказал, что хинкали он уже съел. По некоторым данным сумма ущерба около 18 тысяч рублей. Сейчас в отношении голодного красноярца возбуждено уголовное дело. Его ждет лишение свободы сроком до 7 лет. Уточняется, что мужчина ранее был судим за грабеж.

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