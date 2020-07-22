Видео момента ДТП: В результате аварии в Москве легковушка вылетела на пешеходов

В Москве в результате столкновения иномарка налетела на пешеходов.
Авария произошла сегодня днем, 22 июля, на Краснодарской улице столицы. На перекрестке столкнулись иномарки Volkswagen и Nissan. Травмы получила стоявшая на тротуаре женщина 1948 года рождения и пассажирка Nissan 1961 года рождения. Обе пострадавшие госпитализированы в больницу.
В телеграм-канале Дептранс Оперативно опубликовано видео с моментом ДТП с камеры наблюдения. На видео видно, что обе машины едут на большой скорости. Когда одна из них несется по перекрестку, в нее врезается вторая иномарка. Одна из машин сметает пешеходов, которые стоят у пешеходного перехода.
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Видео: тм канал Дептранс.Оперативно
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