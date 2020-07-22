Видео с места ДТП: Под Липецком в ДТП погиб 35-летний мотоциклист

Водитель автомобиля в больнице.

Под Липецком на Тамбовской трассе насмерть разбился мотоциклист.

Смертельная авария произошла накануне, 21 июля, недалеко от Сокольского моста под Липецком на Тамбовской трассе. Около 18 часов вечера на трассе столкнулись пятнадцатая модель ВАЗ и мотоцикл "Ямаха". В результате ДТП 35-летний байкер погиб от полученных травм на месте аварии. 59-летний водитель госпитализирован в больницу, его состояние не уточняется.

В соцсетях опубликовано видео с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что тело мотоциклиста лежит на дороге рядом с легковушкой. Тут же валяется мотоцикл. У ВАЗ серьезно повреждена левая сторона. Вероятно, мотоцикл врезался в водительскую дверь.

В соцсетях пользователи пишут, что в этом месте водители часто разворачиваются, чтобы избежать пробок, а мотоциклист, вероятно, шел на обгон.

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Видео: ВК, Липецк Live