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В Хакасии автомобиль раздавил насмерть свою хозяйку
Сегодня, 12:46
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MShaffter

В Хакасии автомобиль раздавил насмерть свою хозяйку

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Трагедия произошла в курортном поселке Жемчужный Ширинского района Хакасии.

В Хакасии припаркованный автомобиль поехал и задавил владелицу.

Трагедия произошла накануне, 21 июля,  в курортном поселке Жемчужный Ширинского района Хакасии около часа дня. Женщина - водитель 1957 года рождения поставила свой внедорожник "Мазда" на стоянку и пошла по делам. Автомобиль начал самостоятельно катиться задним ходом и наехал на владелицу.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.

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Фото:УГИБДД по Республике Хакасия

Теги: новости россии, новости хакасии, происшествия, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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