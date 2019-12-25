В Хакасии автомобиль раздавил насмерть свою хозяйку

В Хакасии припаркованный автомобиль поехал и задавил владелицу.
Трагедия произошла накануне, 21 июля, в курортном поселке Жемчужный Ширинского района Хакасии около часа дня. Женщина - водитель 1957 года рождения поставила свой внедорожник "Мазда" на стоянку и пошла по делам. Автомобиль начал самостоятельно катиться задним ходом и наехал на владелицу.
От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.
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Фото:УГИБДД по Республике Хакасия
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