В Хакасии автомобиль раздавил насмерть свою хозяйку

Трагедия произошла в курортном поселке Жемчужный Ширинского района Хакасии.

В Хакасии припаркованный автомобиль поехал и задавил владелицу.

Трагедия произошла накануне, 21 июля, в курортном поселке Жемчужный Ширинского района Хакасии около часа дня. Женщина - водитель 1957 года рождения поставила свой внедорожник "Мазда" на стоянку и пошла по делам. Автомобиль начал самостоятельно катиться задним ходом и наехал на владелицу.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.

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Фото:УГИБДД по Республике Хакасия