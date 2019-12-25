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В Крыму в ДТП пострадали 2 ребенка и 2 взрослых
Сегодня, 10:41
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В Крыму в ДТП пострадали 2 ребенка и 2 взрослых

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Авария произошла недалеко от Феодосии.

Сегодня утром, 22 июля, на Керченской трассе в ДТП пострадали 4 человека.

Авария произошла около 7 утра недалеко от Феодосии на Керченской трассе. На автодороге столкнулись две иномарки, Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, из них 2 детей, сообщает МЧС по Республике Крым. 

Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу.

Сегодня ранее:Видео момента ДТП: Под Анапой УАЗ с туристами перевернулся на трассе

Фото: МЧС РФ по Республике Крым

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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