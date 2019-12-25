В Крыму в ДТП пострадали 2 ребенка и 2 взрослых

Авария произошла недалеко от Феодосии.

Сегодня утром, 22 июля, на Керченской трассе в ДТП пострадали 4 человека.

Авария произошла около 7 утра недалеко от Феодосии на Керченской трассе. На автодороге столкнулись две иномарки, Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, из них 2 детей, сообщает МЧС по Республике Крым.

Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу.

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Фото: МЧС РФ по Республике Крым