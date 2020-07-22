Видео момента ДТП: Под Анапой УАЗ с туристами перевернулся на трассе

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Под Анапой перевернулся УАЗ полный туристов.

ДТП произошло накануне, 21 июля, в Краснодарском крае в Анапском районе на участке автодороги Поселок Варваровка – поселок Рассвет. Момент аварии попал в поле зрения камеры видеорегистратора едущей следом машины. На кадрах видео видно, что переоборудованный УАЗ на приличной скорости едет по извилистой трассе. В машине много людей, которые едут стоя, держась за поручни.

При прохождении очередного поворота машина пошла в занос и перевернулась. Людей буквально выбросило из машины в кювет. За рулем был водитель 1996 года рождения. Примечательно, что ко времени приезда наряда ДПС на месте ДТП был только водитель.

Представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская сообщает, что автомобиль незаконно переоборудован. На водителя составлены протоколы "Нарушение правил перевозки людей", "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

Материалы направлены в управление ГИБДД по Краснодарскому краю для аннулирования регистрации транспортного средства Ирина Завадская, Представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю

Насколько серьезно пострадали туристы неизвестно.

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Видео: YouTube/Южные дела