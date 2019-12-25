В Челябинске парень без прав на "Порше" уронил столб на "Ниву"

Нарушитель в ДТП получил травмы.

В Челябинске водитель без прав протаранил столб и уронил его на ВАЗ.

В популярной социальной сети во ВКонтакте сообщаются подробности ДТП, которое произошло накануне, 21 июля, на ул. Стахановцев 11. Незадолго до 9 часов вечера 22-летний водитель "Порш Каен" не справился с управлением и протаранил опору освещения. От удара опора упала на автомобиль "Нива".

В ДТП водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Уточняется, что водитель иномарки неоднократно попадал в поле зрения ГИБДД, управляя транспортным средством без прав. И всегда отказывался от прохождения медосвидетельствования.

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Фото: ВК, Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД