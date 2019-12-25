В Самарской области в ДТП с перевертышем погиб подросток

Еще 5 человек пострадали в ДТП, из них трое несовершеннолетних.

В Самарской области произошло ДТП с машиной, в которой было 4 подростка и 2 молодых парня.

МЧС по Самарской области сообщает, что сегодня утром, 22 июля, около 7 утра в м.р. Ставропольский, 27 км автодороги "Тольятти-Димитровград", в районе н.п. Мусорка произошло ДТП с автомобилем ВАЗ 2109. Машина совершила съезд с дороги в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП погиб подросток 2005 года рождения. Еще 5 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы. Это два молодых парня 2000 и 2002 годов рождения, и трое подростков 2004, 2004 и 2005 годов рождения.

На ликвидации последствий аварии принимали участие 11 человек и 5 единиц спецтехники. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: МЧС РФ по Самарской области