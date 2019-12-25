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В Академии МЧС под Красноярском произошла вспышка коронавируса
Сегодня, 8:06
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В Академии МЧС под Красноярском произошла вспышка коронавируса

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Почти у половины второкурсников выявили коронавирус.

В Железногорской Академии МЧС произошла крупная вспышка коронавируса.

Издание "Делаru" со ссылкой на руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России Владимира Блохина сообщает, что из 95 второкурсников Академии МЧС в Железногорске Красноярского края у 43 человек подозревают коронавирусную инфекцию. У них клинические появления инфекции. 4 человека госпитализированы с диагнозом коронавирус, остальные проходят лечение на месте.

Из 95 курсантов второго курса у 43 имеются клинические признаки, четверо госпитализированы с диагнозом Covid-19. Остальные - контактные. Три человека госпитализированы в Клиническую больницу № 51, оставшиеся находятся в академии. 

Владимир Блохин

Весь курс будет на строгом карантине 8 дней. Студенты первого курса распущены. Курсы между собой не контактировали.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус в регионах, красноярские новости, новости красноярск, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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