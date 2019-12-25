В Ивановской области 18-летний водитель насмерть сбил на переходе женщину и тяжело травмировал ребенка

Виновник аварии получил права только в июле, но уже 8 раз привлекался за грубые нарушения ПДД.

Сегодня днем, в Кинешме Ивановской области, 18-летнй водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Авария произошла в четверг на улице Социалистическая в районном центре Ивановской области. 56-летняя женщина с 8-летней девочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них налетел на огромной скорости автомобиль под управлением 18-летнего водителя.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована. По сообщениям в местных СМИ состояние ребенка крайне тяжелое. В региональном УГИБДД сообщают, что водитель получил права только в июле нынешнего года. За несколько месяцев он уже 9 раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД. Четыре из них за превышение скорости.

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Фото:ВК, Кинешма