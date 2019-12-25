На Южном Урале 20-летний водитель погиб в лобовом ДТП

Молодой человек нарушил правила ПДД и выехал на встречку в запрещенном месте.

В Челябинской области молодой водитель погиб в лобовом ДТП.

Под Миассом накануне днем, 23 сентября, произошла жуткая тройная авария со смертельным исходом. Двадцатилетний водитель на ВАЗ 99 модели во время дождя выехал на встречную полосу движения в месте, в котором запрещен обгон. На встречке "девятка" столкнулась с Fiat Albea и Renault Logan.

От мощного лобового удара у ВАЗ полностью смяло переднюю часть. Водитель погиб на месте ДТП. Еще 2 человека в этом ДТП получили травмы различной тяжести. У погибшего водителя стаж вождения 2 года. За нарушения ПДД он привлекался 11 раз.

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Фото:ВКонтакте