В Карелии на трассе "Кола" в ДТП с грузовиками погиб водитель легковушки

Машину буквально расплющило.

Сегодня утром на трассе "Кола" погиб водитель легковушки.

Авария произошла ранним утром 23 сентября около 7 часов на трассе "Кола" в Карелии. 71-летний водитель автомобиля ВАЗ совершал обгон грузовика с полуприцепом, но не успел завершить маневр и столкнулся сначала с попутным грузовиком, а затем с попутным КАМАЗом.

От ударов автомобиль буквально расплющило. Водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка 1981 года рождения госпитализирована в больницу.

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Фото:ВК, Сергей Иванницкий