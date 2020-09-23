  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:29
61
MShaffter
Код вставки плеера

Под Красноярском в ДТП с погрузчиком погибли 3 человека

0 0

Еще 4 человека получили травмы.

Накануне вечером в Емельяновском районе на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска произошла смертельная авария с 3 погибшими.

ДТП произошло около 8 часов вечера по местному времени. В "Тойоте Спринтер" находилось 7 человек. По сообщениям очевидцев ДТП, водитель иномарки решил обогнать машины по обочине и столкнулся с погрузчиком.

В результате ДТП погибли на месте аварии 3 человека, еще 4 получили серьезные травмы. ТАСС сегодня утром рассказал о состоянии пострадавших. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, одного как крайне тяжелое. Он находится в реанимации.

Ранее:Уходил от погони: В Иркутской области в лобовом ДТП с тягачом погибли 5 человек

Фото и видео: МВД Красноярского края

 

Теги: красноярские новости, новости красноярска, новости россии, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии