Уходил от погони: В Иркутской области в лобовом ДТП с тягачом погибли 5 человек

От машины остались лишь куски железа. Водитель и 4 пассажира скончались на месте.

В Иркутской области в лобовом ДТП с седельным тягачом погибли 5 человек.

ТАСС со ссылкой на региональное МВД по Иркутской области сообщает, что сегодня, 21 сентября, на участке федеральной трассы в Усольском районе недалеко от села Биликтуй в ДТП погибли 5 человек.

Как удалось установить, автомобиль Toyota Cresta ехал на высокой скорости со стороны села Большая Елань. Инспектор ГИБДД попытался остановить автомобиль, но водитель решил скрыться.

При обгоне грузовика машину вынесло на обочину, а затем неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу движения в лоб седельному тягачу. В результате мощного удара иномарку разнесло на кусочки. Все, кто находились в машине на момент аварии, погибли на месте ДТП.

В аварии погибли водитель и 4 пассажира "Тойоты", все погибшие мужчины. Водитель тягача получил ссадины и ушибы, от госпитализации он отказался.

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