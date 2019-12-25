В катере на Клязьминском водохранилище нашли тела мужчины и женщины

Одна из версий гибели людей отравление угарным газом.

В катере под Москвой нашли тела погибших мужчины и женщины.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Бухте радости на Клязьминском водохранилище в Подмосковье в пришвартованном катере обнаружены мертвыми 39-летний мужчина и 41-летняя женщина. По предварительным данным они отравились угарным газом.

Кроме того, сообщает телеграм-канал, на катере было обнаружено неизвестное вещество в фольге. На катере стоял переносной генератор. Правоохранителям предстоит установить точную причину смерти.

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Фото:boats-from-usa.com