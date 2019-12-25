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В Казани семья из 4 человек отравилась газом
Сегодня, 11:22
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MShaffter

В Казани семья из 4 человек отравилась газом

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По предварительным данным газовая колонка была неисправна.

В Казани целая семья отравилась газом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана сообщает, что женщина, ее муж и двое детей 2015 и 2017 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Хади Такташ в г.Казани. Все пострадавшие выжили и госпитализированы в больницу. 

По предварительным данным, утечка газа произошла из-за неисправности газового котла. Прокуратуре предстоит выяснить все детали произошедшего.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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