Утром на трассе "Кола" в Ленобласти столкнулись бензовоз и два грузовика

Пострадавший водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован до приезда дежурной смены.

Сегодня на 152-ом км трассы Р-21 "Кола" произошло лобовое столкновение бензовоза и двух грузовых автомобилей. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Пострадавший водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован до приезда дежурной смены поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.

Спасатели провели отключение аккумуляторных батарей (АКБ).

Ранее на 76 км автодороги "Новгород – Луга" в аварии с лесовозом погибла 43-летняя женщина.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО