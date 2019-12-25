Утром на трассе "Кола" в Ленобласти столкнулись бензовоз и два грузовика

Сегодня на 152-ом км трассы Р-21 "Кола" произошло лобовое столкновение бензовоза и двух грузовых автомобилей. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.
Пострадавший водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован до приезда дежурной смены поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.
Спасатели провели отключение аккумуляторных батарей (АКБ).
Ранее на 76 км автодороги "Новгород – Луга" в аварии с лесовозом погибла 43-летняя женщина.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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