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Утром на трассе "Кола" в Ленобласти столкнулись бензовоз и два грузовика
Сегодня, 8:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Утром на трассе "Кола" в Ленобласти столкнулись бензовоз и два грузовика

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Пострадавший водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован до приезда дежурной смены.

Сегодня на 152-ом км трассы Р-21 "Кола" произошло лобовое столкновение бензовоза и двух грузовых автомобилей. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Пострадавший водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован до приезда дежурной смены поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.

Спасатели провели отключение аккумуляторных батарей (АКБ).

Ранее на 76 км автодороги "Новгород – Луга" в аварии с лесовозом погибла 43-летняя женщина.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: лобовое дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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