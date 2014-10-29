На 76 км автодороги "Новгород – Луга" в аварии с лесовозом погибла 43-летняя женщина

Она выехала на полосу встречного движения.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 76 километре автодороги "Новгород – Луга". Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 76 километре автодороги "Новгород – Луга" в Лужском районе Ленобласти 18 июля в 7:25 43-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с движущимся во встречном направлении лесовозом "МАЗ ". После столкновения лесовоз опрокинулся, а Mitsubishi съехал в кювет.

В результате ДТП 43-летняя водитель легковушки скончалась на месте.

Ранее в Киришском районе Ленобласти водитель Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: МВД