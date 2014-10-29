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На 76 км автодороги "Новгород – Луга" в аварии с лесовозом погибла 43-летняя женщина
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На 76 км автодороги "Новгород – Луга" в аварии с лесовозом погибла 43-летняя женщина

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Она выехала на полосу встречного движения.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 76 километре автодороги "Новгород – Луга". Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 76 километре  автодороги "Новгород – Луга" в Лужском районе Ленобласти 18 июля в 7:25 43-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, не справилась с управлением и выехала  на  полосу встречного движения. Там она столкнулась с движущимся во встречном направлении лесовозом  "МАЗ ". После столкновения лесовоз опрокинулся, а  Mitsubishi съехал в кювет.

В результате ДТП 43-летняя водитель  легковушки  скончалась на месте.

Ранее в Киришском районе Ленобласти водитель Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку.

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Фото: МВД

Теги: смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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