В ДТП на трассе "Псков" погиб один человек и двое пострадали

"Рено Дастер" оказался на "встречке".

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала официальную информацию о ДТП, которое произошло на трассе "Псков" 2 сентября. Женщина скончалась в результате лобового ДТП.

Авария произошла около 14 часов на 65-км трассы "Псков" в районе деревни "Новое Колено". Женщина 1979-го года рождения выехала на "Рено Дастере" на встречную полосу и врезалась с большегрузом MAN. Грузовик был с полуприцепом.

Женщина скончалась на месте, а 70-летняя пассажирка и 5-летняя девочка попали в больницу.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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