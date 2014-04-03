В лобовом ДТП на Киевском шоссе погибла женщина-водитель

В пятницу, 2 сентября, на Киевском шоссе под Петербургом произошла жёсткая авария с участием иномарки Renault Duster и фуры. Кадры с места событий разместили очевидцы в соцсетях.
Машины столкнулись лоб в лоб, в результате чего женщину-водителя легкового автомобиля зажало внутри салона. Спасти её не удалось.
В результате ДТП образовался затор сразу на трёх полосах. На место выдвинулись представители МЧС и скорая помощь. Медики попытались оказать помощь пострадавшей, но она скончалась от полученных травм.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что иномарка насмерть сбила пожилого пешехода на трассе "Кола".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Максим Александров)
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