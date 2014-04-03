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В лобовом ДТП на Киевском шоссе погибла женщина-водитель

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Иномарка Renault столкнулась с грузовиком, в результате чего передняя часть легкового автомобиля полностью смялась.

В пятницу, 2 сентября, на Киевском шоссе под Петербургом произошла жёсткая авария с участием иномарки Renault Duster и фуры. Кадры с места событий разместили очевидцы в соцсетях. 

Машины столкнулись лоб в лоб, в результате чего женщину-водителя легкового автомобиля зажало внутри салона. Спасти её не удалось. 

В результате ДТП образовался затор сразу на трёх полосах. На место выдвинулись представители МЧС и скорая помощь. Медики попытались оказать помощь пострадавшей, но она скончалась от полученных травм.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка насмерть сбила пожилого пешехода на трассе "Кола".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Максим Александров)

Теги: дтп, ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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