Иномарка насмерть сбила пожилого пешехода на трассе Кола

Пенсионер скончался на месте.

Вечером четверга, 1 сентября, на 53 км трассы "Кола" произошла авария, в результате которой погиб 78-летний пенсионер. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, ДТП случилось примерно в 22:00. Иномарка Chevrolet Aveo под управлением 50-летнего водителя из Вологодской области сбила пожилого пешехода, который перебегпл проезжую часть. От полученных травм пенсионер скончался.

За 2022 год водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 5 раз.

Ранее мы сообщили о том, что две легковушки улетели в кювет на "Сортавале".

Фото: Piter.TV