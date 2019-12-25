Две легковушки улетели в кювет на "Сортавале"

Автомобили уже вытащили и эвакуировали.

Во Всеволожском районе Ленобласти 1 сентября две машины съехали в кювет. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел у Новоприозерского шоссе. Однотипные аварии случились с разницей в час. Как рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", автомобиль столкнулся с барьерным ограждением и съехал в кювет на 28-м км трассы А-121 "Сортавала" около половины третьего часа дня. В 15:40 там же по тому же сценарию с дороги улетела другая машина. На этот раз понадобился не только эвакуатор, но и помощь медиков — пострадал человек.

На данный момент автомобили уже вытащили и эвакуировали.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург