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Две легковушки улетели в кювет на "Сортавале"
Сегодня, 21:52
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Две легковушки улетели в кювет на "Сортавале"

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Автомобили уже вытащили и эвакуировали. 

Во Всеволожском районе Ленобласти 1 сентября две машины съехали в кювет. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел у Новоприозерского шоссе. Однотипные аварии случились с разницей в час. Как рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", автомобиль столкнулся с барьерным ограждением и съехал в кювет на 28-м км трассы А-121 "Сортавала" около половины третьего часа дня. В 15:40 там же по тому же сценарию с дороги улетела другая машина. На этот раз понадобился не только эвакуатор, но и помощь медиков — пострадал человек.

На данный момент автомобили уже вытащили и эвакуировали. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, кювет, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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