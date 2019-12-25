Под колесами грузовика в Иркутской области погиб 7-летний мальчик

В Усольском районе Иркутской области под колесами грузовика погиб 7-летний ребенок.
Издание "Ирсити!ру" сообщает, что трагедия произошла на трассе Р-255 "Сибирь" вблизи посёлка Средний. Под колеса грузовика из-за стоящего автомобиля выбежал 7-летний мальчик. Водителю не удалось избежать наезда. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Не исключается, что дети играли в опасную игру на "слабо".
Ранее:В подмосковном Дмитрове в ДТП с маршруткой пострадали 3 человека
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все