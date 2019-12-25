Под колесами грузовика в Иркутской области погиб 7-летний мальчик

Ребенок неожиданно выскочил под колеса большегруза из-за стоящего автомобиля.

В Усольском районе Иркутской области под колесами грузовика погиб 7-летний ребенок.

Издание "Ирсити!ру" сообщает, что трагедия произошла на трассе Р-255 "Сибирь" вблизи посёлка Средний. Под колеса грузовика из-за стоящего автомобиля выбежал 7-летний мальчик. Водителю не удалось избежать наезда. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Не исключается, что дети играли в опасную игру на "слабо".

Ранее:В подмосковном Дмитрове в ДТП с маршруткой пострадали 3 человека

Фото:pixabay