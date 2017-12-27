Появилось видео задержания одного из напавших на школу в Бурятии

Правоохранители задержали 15-летнего преступника, который напал на школу в Улан-Удэ.

Появилось видео задержания 15-летнего Антона Б., который 19 января напал на школу в Бурятии с топором.

Известно, что трое подростков устроили резню в школе в бывшем военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. В результате нападения пострадали 7 человек.

По рассказам школьников, которые оказались в момент нападения в классе, началось все в 9.35 по местному времени. Ученик 9 класса Антон Б. ворвался в класс, где шел урок русского языка с топором и бутылкой, в который была подготовлена зажигательная смесь. Он бросил свое оружие в кабинет и стал нападать на выбегающих из класса детей. Первой пострадала учительница, которая бросилась защищать школьников.

У одного из учеников злоумышленник отсек несколько пальцев, другому ударил топором по колену, а третьему по спине. На данный момент известно о 7 пострадавших.

Также ученики школы рассказали, что эвакуировать всех начали только на перемене, около 10.00. На место происшествия оперативно приехали МЧС и полиция. Спустя 30 минут прибыли военные и оцепили школу. Канал Piter.TV публикует эксклюзивные фото и видео с места трагедии.

Видео? фото: Piter.tv