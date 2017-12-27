Петербургские нейрохирурги борются за жизнь пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ

Петербургские врачи отправились в Улан-Удэ, чтобы спасти жизнь пострадавших школьников от нападения.

Нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга прибыли в Улан -Удэ, чтобы спасти девочку, на которую было совершено нападение в школе. Состояние пострадавшей тяжелое: находится в состоянии комы.

Также известно, что петербургские врачи оперируют и другую школьницу, которая получила травму кисти руки. Ученик 0 класса, который совершил нападение находится в тяжелом состоянии в реанимации.