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Петербургские нейрохирурги борются за жизнь пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ
Сегодня, 11:41
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Shdaria
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Петербургские нейрохирурги борются за жизнь пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ

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Петербургские врачи отправились в Улан-Удэ, чтобы спасти жизнь пострадавших школьников от нападения.

Нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга прибыли в Улан -Удэ, чтобы спасти девочку, на которую было совершено нападение в школе. Состояние пострадавшей тяжелое: находится в состоянии комы.

 
Также известно, что петербургские врачи оперируют и другую школьницу, которая получила травму кисти руки. Ученик 0 класса, который совершил нападение находится в тяжелом состоянии в реанимации.
 
Напомним, что накануне случилась страшная трагедия со школьниками и учителями в Улан-Удэ. Ранее мы сообщали, о том, что появилось видео задержания одного из напавших на школу в Бурятии, а также пострадавшая учительница рассказала о том, как происходило нападение на школу в Улан-Удэ .
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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