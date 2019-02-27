В Улан-Удэ водитель грузовика перепутал педали и задавил насмерть грузчика

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения.

Смертельное ЧП произошло еще 22 февраля, сейчас появились подробности и видео смерти грузчика одного из магазинов города Улан-Удэ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Следствию удалось восстановить картину происшествия. 26-летний водитель устроился на работу за три дня до ЧП. Водитель вместе с экспедитором приехали на разгрузку в один из магазинов города. После выгрузки экспедитор пошел заполнять документы, а водитель решил выехать со склада. Ввиду малого опыта управления данным автомобилем, молодой водитель перепутал педали газа и тормоза и наехал на грузчика, который выставлял привезенный товар на транспортную ленту.

От полученных травм 43-летний грузчик скончался на месте ЧП.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор полной доказательственной базы. СУ СК РФ по РБ

Сегодня ранее на Piter.TV : Опубликовано видео из Шереметьево с моментом аварии самолета

Видео и фото: СУ СК РФ по РБ