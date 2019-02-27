Опубликовано видео из Шереметьево с моментом аварии самолета

Воздушное судно "Гольфстрим", выполняющее частный рейс по маршруту Баку - Москва, при посадке в международном аэропорту Шереметьево выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия самолет получил существенные повреждения.

Накануне, 26 февраля, в аэропорту Шереметьево (Москва) произошло ЧП с небольшим самолетом, который выкатился за пределы ВПП при посадке и получил серьезные повреждения. На борту самолета находилось 6 человек, они не пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Сейчас появилось видео с камер наблюдения с моментом аварии самолета. На опубликованных кадрах видно, что самолет еще на большой скорости касается ВПП и его начинает крутить на большой скорости, а затем выносит за пределы ВПП.

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Видео: MASH

Фото: t-m/Следак шепнул