Взрыв газа в жилом доме в Казахстане унес жизни 3х человек

Местные жители опубликовали видео и фото с места ЧП в соцсетях.

В городе Тараз (Казахстан) прогремел взрыв в жилом доме.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Взрыв произошел около половины 7го утра по местному времени. На данный момент известно о 3х погибших: женщина 25-35 лет, мужчина на вид 40-45 лет и недавно из-под завалов извлекли тело еще одной женщины.

Шесть пострадавших госпитализировали в больницу. Среди них маленький ребенок в тяжелом состоянии. Всего из дома было эвакуировано около 300 человек.

Видео и фото: Instagram