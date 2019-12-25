В Бурятии у браконьера изъяли байкальского омуля на 2 миллиона

У браконьера нашли около 100 кг ценной рыбы.

Полицейские Бурятии задержали браконьера со 100 кг байкальского омуля.

Пресс-служба МВД по Республике Бурятия сообщает, что сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии задержали браконьера, у которого нашли 100 кг нерестового байкальского омуля (296 особей), выловленного незаконным путем.

Браконьер, 47-летний житель Северобайкальска, был задержан на даче у своего знакомого. Мужчина неоднократно привлекался ранее к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Примерный ущерб, нанесенный браконьером, оценивается в 2 миллиона рублей.

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Фото:Пресс-служба МВД по Республике Бурятия