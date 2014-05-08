В Пушкинском районе задержали двух браконьеров с обезглавленными дикими гусями

Ранее один из них уже попадался на том же нарушении.

Инспекторы комитета по природопользованию задержали двух браконьеров в Пушкинском районе. Они охотились на диких гусей.

Сигнал поступил от сотрудников охраны совхоза "Детскосельский". Они услышали выстрелы из охотничьего оружия. Когда на место приехали инспекторы, то обнаружили двух граждан с ружьями и убитых птиц.

Документы, разрешающие охоту, были выданы на территории Ленобласти. Как оказалось один мужчина ранее задерживался на том же месте за то же нарушение. Тогда у него отобрали права на охоту.

В Петербурге охота запрещена, охотничьи угодья отсутствуют. Любой человек с охотничьим ружьем в местах обитания охотничьих животных на территории Санкт-Петербурга автоматически расценивается инспекторами как браконьер. При этом наблюдается большое разнообразие и количество пернатых, относящихся к охотничьим ресурсам. говорится в сообщении комитета по природопользованию.

Дело в отношении браконьеров передадут в суд, чтобы взыскать ущерб за незаконную добычу птиц.

Фото: комитет по природопользованию