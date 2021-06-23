В Пушкинском районе Петербурга поймали браконьера

Любого человека с ружьем автоматически считают нарушителем.

В пригороде Петербурга задержали браконьера. Нарушителя выявили в ходе рейда сотрудников комитета по природопользованию совместно с Казачьим округом города.

Патрулирование прошло на территории Пушкинского района на границе с Тосненском районом Ленобласти. Отмечается, что в этих районах отсутствуют охотничьи угодья, охота запрещена. Любой человек с охотничьим ружьем в полях Петербурга считается браконьером. Горожан просят сообщать о подобных ситуациях в полицию, по номеру "112" или в дежурную службу по телефону 417-59-36.

Дело в отношении нарушителя будет передано в суд. Его грозит лишение права охоты на срок от года и конфискация оружия.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге рыбак пойдет по суд за незаконную ловлю сетью.

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