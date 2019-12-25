В деревне Малое Верево из дома украли 2 ружья и 200 патронов

Общий материальный ущерб составил 90 000 рублей.

Полиция расследует кражу оружия из частного дома в деревне Малое Верево Гатчинского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 мая в три часа дня обратился 54-летний житель деревни Малое Верево, который сообщил, что неизвестный преступник, открыв окно, проник в его частный дом по улице Гатчинской. Открыв металлический ящик для хранения оружия, ключи от которого находились в коридоре, он похитил два охотничьих ружья, 200 патронов и охотничий нож.

Общий материальный ущерб составил 90 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию похитителя.

Ранее был задержан 51-летний петербуржец, который забрал с лавки телефон 88-летней пенсионерки. Он уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Фото: unsplash (Alexander Andrews)