Задержан 51-летний петербуржец, который забрал с лавки телефон 88-летней пенсионерки

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицией Калининского района задержан местный житель, укравший мобильник у пенсионерки на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 мая в полицию Калининского района обратилась 88-летняя пенсионерка, проживающая в доме 8 по улице Софьи Ковалевской. Она рассказала, что у парадной ее дома неизвестный похитил ее мобильный телефон, который она положила на лавку.

У дома 24 по проспекту Науки вечером 11 мая по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий 51-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Также на Северном кладбище украли очередное ценное надгробие. Несмотря на то, что подозреваемый в предыдущих кражах ранее был задержан, надгробия пропадать не перестали.

Фото: Piter.tv