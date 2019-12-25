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Задержан 51-летний петербуржец, который забрал с лавки телефон 88-летней пенсионерки
Сегодня, 9:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан 51-летний петербуржец, который забрал с лавки телефон 88-летней пенсионерки

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицией Калининского района задержан местный житель, укравший мобильник у пенсионерки на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 мая в полицию Калининского района обратилась 88-летняя пенсионерка, проживающая в доме 8 по улице Софьи Ковалевской. Она рассказала, что у парадной ее дома неизвестный похитил ее мобильный телефон, который она положила на лавку.

У дома 24 по проспекту Науки вечером 11 мая по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий 51-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Также на Северном кладбище украли очередное ценное надгробие. Несмотря на то, что подозреваемый в предыдущих кражах ранее был задержан, надгробия пропадать не перестали. 

Фото: Piter.tv

Теги: кража, мобильный, улица софьи ковалевской
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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