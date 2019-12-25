В Петербурге рыбак пойдет по суд за незаконную ловлю сетью

Он выловил в Ладожского озере 283 рыбы.

Дознавателем Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы. Об этом сообщила пресс-служба отдела.

Житель Ломоносова в акватории Ладожского озера в месте нереста с помощью сети выловил 283 рыбы. Это были сиг, плотва, лещ, густера, окунь. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В прошлом году петербургский браконьер угрожал ружьем природоохранному инспектору.

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