В Подмосковье задержали груз с 1,5 тоннами краснокнижной рыбы

Стоимость перевозимого осетра порядка 4 миллионов.

В Подмосковье сотрудники ФСБ перехватили груз с краснокнижным осетром из Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ России пресекли межрегиональный канал поставки в Московский регион занесенных в Красную книгу рыб. На 37 километре Ярославского шоссе была остановлена фура из Дагестана, в которой в оборудованном тайнике было найдено 377 штук осетровых рыб общей стоимость около 4 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее:Житель Барнаула угнал маршрутку и врезался на ней в грузовик

Фото:Piter.TV