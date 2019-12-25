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В Подмосковье задержали груз с 1,5 тоннами краснокнижной рыбы
Сегодня, 10:43
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MShaffter

В Подмосковье задержали груз с 1,5 тоннами краснокнижной рыбы

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Стоимость перевозимого осетра порядка 4 миллионов.

В Подмосковье сотрудники ФСБ перехватили груз с краснокнижным осетром из Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ России пресекли межрегиональный канал поставки в Московский регион занесенных в Красную книгу рыб. На 37 километре Ярославского шоссе была остановлена фура из Дагестана, в которой в оборудованном тайнике было найдено 377 штук осетровых рыб общей стоимость около 4 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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