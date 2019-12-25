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В Бурятии из-за пьяного водителя погиб 11-летний пассажир
Сегодня, 12:40
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MShaffter

В Бурятии из-за пьяного водителя погиб 11-летний пассажир

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Машина перевернулась на крышу.

Накануне вечером, 26 октября, в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погиб 11-летний мальчик.

Авария произошла около 17:00 часов по дороге из села Татарский Ключ в село Челутай. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу. В результате ДТП погиб 11-летний пассажир. Водитель с травмами доставлен в больницу.

Анализ показал наличие алкоголя в крови 0,98 мг/л у водителя.

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Фото: ВК, Бурятия онлайн

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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