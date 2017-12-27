Школьник напал с топором и зажигательной смесью в школе Улан-Удэ: Последние новости

Появилось видео из класса, в котором произошло нападение

Сегодня утром, 19 января, подросток с топором и зажигательной смесью напал на класс, в котором проходил урок русского языка в 7 классе. В результате нападения пострадали 5 человек.

По предварительным данным следствия, ученик 9 класса в 9 часов 35 минут ворвался в школу №5 Октябрьского района микрорайон "Сосновый Бор" г. Улан-Удэ вооруженный топором, ножами. При нем была и бутылка с зажигательной смесью. Подросток сначала с топором напал на учеников, а затем поджог помещение коктейлем "Молотова". Затем попытался покончить с собой.

В результате нападения пострадали 3 ученика 7 класса (Майя Б., 13 лет, Александра Б., 13 лет, Антон К., 13 лет), учительница русского языка (Ирина Р, 41 год) и сам нападавший Антон Б. 15 лет.

Подростка задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе. СУ СК РФ по Республике Бурятия

Сообщается, что первыми на место происшествия приехали спасатели, так как сработала пожарная сигнализация. А затем на место ЧП приехали полиция и медики.

По сообщениям в СМИ у пострадавших отрублены пальцы, а у одной из девочек травма головы. Педагогический состав и ученики были срочно эвакуированы и оставались на улице. По сообщениям в СМИ у напавшего возможно было два сообщника. Данные о том, как происходили события разнятся. По другой версии, злоумышленники сначала забросили в класс бутылку с зажигательной смесью, а по выбегающим детям наносили удары топором.

Сейчас на месте ЧП работают Прокуратура РБ, МВД РБ, командование 36-ой армии Вооруженных Сил РФ, Следственный комитет, Глава Октябрьского района города Улан-Удэ.

Напомним, 15 января, два подростка с ножами напали на учеников и учителя 4 класса школы №127 в городе Пермь. Piter.TV подробно освещал эти события.

Видео: СУ СК РФ по Республике Бурятия

Фото: ВК