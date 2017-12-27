Пермь: По факту причинения ножевых ранений школьникам возбуждено уголовное дело

Появились новые подробности кровавой резни в школе №127 города Пермь и фото предполагаемого зачинщика поножовщины.

Сегодня утром, 15 января, в школе №127 в Перми произошла поножовщина, в которой пострадли 12 человек.

Чуть ранее Piter.TV сообщал о поножовщине в школе. Сначала сообщалось о 9 пострадавших. Сейчас сообщается о 12. Piter.TV опубликовал список пострадавших.

В распоряжении Piter.TV оказалаись фотографии предполагаемого зачинщика конфликта:

Очевидцы сообщают, что весь коридор 3го этажа был в крови.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

На месте происшествия под руководством заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется. Подозреваемые задержаны в ближайшее время они будут допрошены. СУ СК РФ по Пермскому краю

Одна из учащихся школы сообщила, что нападашие, бывшие ученики этой школы, сначала напали на учительницу, а затем на учеников 4 класса.

Видео: Piter.TV, Editors Editors

Фото: ВКонтакте, Piter.TV