Появился список пострадавших в результате нападения в школе Перми

Опубликован список пострадавших в результате нападения на школу в Перми. Всего пострадало 12 человек.

Следственный комитет рассматривает версию, что в школе произошла драка между двумя учениками с применением ножей. Другие учащиеся и учителя разнимали их, поэтому пострадали. По предварительным данным, один из участников состоял н учете в психоневрологическом диспансере.

СК сообщил о 13 пострадавших. в том числе двое учеников, устроивших драку. Одна из пострадавших - учительница. Минздрав Пермского края говорит о 12 пострадавших.

1. Леонид П., 01.07.2007

2. Амир Т., 09.12.2006

3. Арсений П., 23.07.2007

4. Ирина У., 24.02.2007

5. Егор З., 29.12.2006

6. Ненуа А., 10.12.2007

7. Александр С., 21.11.2006

8. Глеб О., 02.08.2007

9. Лада Г., 18.09.2006

10. Александр Сергеевич, 15 лет

11. Лев, 16 лет

12. Шагулина Наталья Васильевна, учительница

Фото и видео: Piter.tv