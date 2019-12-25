В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли два медика из "скорой"

Еще 2 человека получили травмы.

Сегодня утром, 5 ноября, около 9 часов утра, в Ординском районе недалеко от деревни Курилово Пермского края на трассе столкнулись карета скорой помощи и грузовик, сообщает ГИБДД по региону. В результате столкновения "скорая" вылетела в кювет и получила серьезные повреждения.

В ДТП погибли два фельдшера, 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, по другим данным ему было 35 лет. Еще 2 человека получили травмы. Как сообщают местные СМИ, медики спешили на вызов к беременной женщине, попавшей в ДТП.

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Фото: УГИБДД по Пермскому краю