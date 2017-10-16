Бастрыкин провел в Перми совещание после стрельбы в вузе

Глава СК Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу около пермского университета, где 20 сентября произошла трагедия.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в среду, 22 сентября провел в Перми совещание по вопросам расследования уголовного дела об убийстве шести человек на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.

Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям, и посетил пострадавших в больнице. В ходе совещания глава СК также наградил сотрудника ДПС Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу студента Тимура Бекмансурова.

Ранее стало известно, что обезвредивший стрелка в Перми инспектор получил орден Мужества.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации