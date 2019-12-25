Обезвредивший стрелка в Перми инспектор получил орден Мужества

Владимир Путин наградил орденом Мужества инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил стрелка в Пермском университете.

Президент России в среду, 22 сентября наградил полицейских, которые обезвредили пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Орденом Мужества был награжден младшего лейтенанта полиции Константин Калинин, медалью "За отличие в охране общественного порядка" старший лейтенант полиции Владимир Макаров.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил Константину Калинину знак отличия "За службу закону". Также инспекторы ДПС получили внеочередные звания. Младшему лейтенанту Константину Калинину присвоили внеочередное звание лейтенанта. Его коллега, старший лейтенант Владимир Макаров, организовавший эвакуацию, получил звание капитана.

Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета утром 20 сентября. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали. Инспекторы первыми среди правоохранителей прибыли на место ЧП.

Ранее были опубликованы выдержки из допроса матери пермского стрелка.

Фото: Официальный сайт МВД РФ