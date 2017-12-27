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Неизвестные с ножами ворвались в школу №127 в Перми: 12 человек пострадали

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В сети появилось видео снятое у оцепленной школы №127 в Перми, где в результате ножевых ранений пострадали учитель и 8 учеников.

 

Сегодня утром, 15 января, во время занятий в Перми произошло крупное ЧП, на учителя и учеников напали двое с ножами. Сообщается, что злоумышленники старались нанести ранения в область шеи. В результате учитель и 8 человек получили ранения. Педагог и один из учащихся находятся в больнице в тяжелом состоянии. В местных СМИ появилась информация, что им проводятся операции.

Школу оцепили, часть учеников эвакуировали в соседнюю школу, часть закрыли в спортзале. Очевидцы сообщают, что третий этаж школы, где произошло нападение, весь в крови. Появилась информация, что нападавшие задержаны. 

Видео: Piter.tv

Фото: Instagram/indira884, ВКонтакте

 
 
Теги: жесть , новости регионов , пермь , поножовщина , школа 127
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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