Неизвестные с ножами ворвались в школу №127 в Перми: 12 человек пострадали

В сети появилось видео снятое у оцепленной школы №127 в Перми, где в результате ножевых ранений пострадали учитель и 8 учеников.

Сегодня утром, 15 января, во время занятий в Перми произошло крупное ЧП, на учителя и учеников напали двое с ножами. Сообщается, что злоумышленники старались нанести ранения в область шеи. В результате учитель и 8 человек получили ранения. Педагог и один из учащихся находятся в больнице в тяжелом состоянии. В местных СМИ появилась информация, что им проводятся операции.

Школу оцепили, часть учеников эвакуировали в соседнюю школу, часть закрыли в спортзале. Очевидцы сообщают, что третий этаж школы, где произошло нападение, весь в крови. Появилась информация, что нападавшие задержаны.

Видео: Piter.tv

Фото: Instagram/indira884, ВКонтакте