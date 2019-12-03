Задержка связана с тщательной проверкой, а не политическими мотивами.

Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по "Северному потоку — 2".Карстен Сендергорд рассказал "РИА Новостям", что страна убедилась в соответствии проекта международным стандартам. Благодаря этому местное энергетическое агентство DEA выдало России разрешение на строительство.

Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел...У нас есть свои правила, свои обязательства, свои процедуры, и мы не намерены их нарушать. Потребовалось 14 месяцев объяснил посол Дании в России

Принятие этого решение МИД делегировало DEA по техническим причинам. В пользу создания объекта пошло предложение о прокладке трубопровода не через территориальные воды, как планировалось ранее. Напомним, что газопровод проходит по участку Дании, ближе в юго-востоку от от Борнхольма в Балтийском море. Территория считается исключительной экономической зоной государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дания стала соперником сборной России на Евро-2020.

Видео: YouTube/NZZ Neue Zürcher Zeitung