Эксперт: Дания тянула с разрешением "Северному потоку – 2" ради Украины

Украина сможет таким образом сохранить транзит в следующем году в полном объеме.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил намеренное затягивание Данией строительства газопровода "Северный поток — 2" исключительно политическими причинами. Об этом он сообщил изданию "Царьград".

Пикин считает, что Дания намеренно отдалила завершение строительства газопровода. В том числе, власти подыграли Украине, так как благодаря этому транзит в 2020 году будет сохранен в полном объеме.

Директор Фонда выразил убежденность, что отрицательный ответ был просто невозможен, и, что в дальнейшем никакие санкции повлиять на проект не смогут.

Также Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe.

Видео: YouTube/ NZZ Neue Zürcher Zeitung