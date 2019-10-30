Дания дала согласие на строительство "Северного потока-2"

Ранее свои разрешения уже выдали ФРГ, Швеция, Финляндия.

Копенгаген выдал разрешение на строительство "Северного потока — 2". Об этом сообщило Энергетическое агентство страны (DEA).

Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. По проекту, от побережья России через Балтийское море до Германии будут проложены две газовых нитки мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Ранее свои разрешения уже выдали ФРГ, Швеция, Финляндия. Против строительства выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита газа и США, которые продвигают планы по экспорту своего СПГ в Европу. Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что также не одобряют реализацию проекта.

Ранее Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe.

Видео: YouTube/ NZZ Neue Zürcher Zeitung