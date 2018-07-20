Дания одобрила строительство морского участка Baltic Pipe

Однако, Дания до сих пор не выдала разрешения на строительство газопровода из России в Германию.

Власти Дании дали согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe. По нему пойдут поставки норвежского газа в Польшу. Об этом сообщил польский газотранспортный оператор Gaz-System.

Разрешения на работы в Балтийском и Северном морях выдали Gaz-System и Energinet. Прокладывать газопровод начнут в декабре этого года. Стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда евро. Сейчас работы идут даже быстрее, чем запланировано. Поставки норвежского газа в Польшу начнутся в 2022-м.

Газопровод Baltic Pipe проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока-2". Маршруты магистралей пересекаются. Однако, Дания до сих пор не выдала разрешения на строительство газопровода из России в Германию. Если разрешение не будет выдано, то "Северный поток-2" пустят в обход его территориальных вод.

Видео: YouTube/ CareerOneStop