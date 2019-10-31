Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку – 2"

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства о разрешении строительства в своих водах газопровода "Северный поток – 2".
Президент Украины отметил, что понимал, что так произойдет. Но если бы все зависело от него, то " Дания бы тогда не подтвердила". Зеленский указал, что строительство газопровода касается не просто "энергетической безопасности", но и геополитической ситуации.
Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу,
- отметил Владимир Зеленский
Эксперт: Дания тянула с разрешением "Северному потоку – 2" ради Украины.
Видео: YouTube/ Зе!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV
Обсуждение ( 0 )
Украине хватит попрошайничать, а наконец-то заняться делом. Когда они воровали газ из трубы, они не ослабляли Европу?
Украине хватит попрошайничать, а наконец-то заняться делом. Когда они воровали газ из трубы, они не ослабляли Европу?