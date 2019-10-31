  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:55
197
nastya960
Код вставки плеера

Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку – 2"

0 0

Он считает, что это ослабит Европу.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства о разрешении строительства в своих водах газопровода "Северный поток – 2".

Президент Украины отметил, что понимал, что так произойдет. Но если бы все зависело от него, то " Дания бы тогда не подтвердила". Зеленский указал, что строительство газопровода касается не просто "энергетической безопасности", но и геополитической ситуации.

Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу,

- отметил Владимир Зеленский

Эксперт: Дания тянула с разрешением "Северному потоку – 2" ради Украины.

Видео: YouTube/ Зе!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV

Теги: дания, зеленский, северный поток, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Exan
Сегодня 14:28

Украине хватит попрошайничать, а наконец-то заняться делом. Когда они воровали газ из трубы, они не ослабляли Европу? 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:20

Украине хватит попрошайничать, а наконец-то заняться делом. Когда они воровали газ из трубы, они не ослабляли Европу? 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии