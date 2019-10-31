Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку – 2"

Он считает, что это ослабит Европу.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства о разрешении строительства в своих водах газопровода "Северный поток – 2".

Президент Украины отметил, что понимал, что так произойдет. Но если бы все зависело от него, то " Дания бы тогда не подтвердила". Зеленский указал, что строительство газопровода касается не просто "энергетической безопасности", но и геополитической ситуации.

Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу, - отметил Владимир Зеленский

Эксперт: Дания тянула с разрешением "Северному потоку – 2" ради Украины.

Видео: YouTube/ Зе!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV