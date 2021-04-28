Дипломаты прибыли в МИД РФ из-за ситуации с высылкой сотрудников посольств РФ из стран Прибалтики.

Послы Латвии, Литвы и представитель посольства Эстонии прибыли в МИД России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" и ТАСС. По информации от корреспондентов, находящихся на месте событий, в зданию российского внешнеполитического ведомства подъехали делегации Прибалтийских стран. К дипломатам вызваны Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель посольства Эстонии.

Риекстиньш вызван после решения Риги выслать из Латвии российского дипломата. Посол отказался давать комментарии прессе перед посещением МИД. Баярунас также прибыл в МИД на фоне высылки российских дипломатов из Литвы. Он не стал общаться с журналистами.

Напомним, что 23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в качестве реализации солидарной позиции по отношению к Праге. Прибалтика поддерживает обвинение Чехии в том, что взрывы на складе в Врбетице устроили российские спецслужбы. Днем 22 апреля Словакия также назвала персонами нон-грата четырех дипломатов из РФ по аналогичной причине. Сама Чехия еще 17 апреля выслала с территории страны 18 сотрудников посольства РФ. Москва приняла ответные меры.

Россия объявила о высылке итальянского дипломата.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости

