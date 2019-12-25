Иван Корчок выразил солидарность с Прагой по ситуации со взрывами в Вребитце.

МИД Словакии объяснил причину высылки российских дипломатов. Информацией об этом чешским журналистам в рамках интервью для издания Respekt.cz поделился Иван Корчок. Чиновник напомнил, что страна решила выразить солидарность с Прагой и выслать трех представителей российского посольства. Делегаты попали под подозрение в сотрудничестве со спецслужбами.

Мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. Иван Корчок, глава МИД Словакии

эксперт напомнил, что местные спецслужбы постоянно наблюдают за деятельностью иностранных спецслужб на территории своего государства. В МИД подчеркнули, что решение о высылке дипломатов принималось суверенным правительством.

Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье.

Фото: European Comission